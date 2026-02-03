خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم

أعلن نادي الهلال ضم الفرنسي سايمون بوابري جناح نيوم في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالهلال حتى صيف 2029.

وأصبح بوابري، البالغ من العمر 19 عامًا، خامس فرنسي في قائمة الهلال برفقة مواطنيه كريم بنزيمة وثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، وماتيو باتوييه، حارس المرمى، والمهاجم محمد قادر ميتي.

الصفقة هي السابعة للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بجانب بوابري، ضم الهلال المهاجم كريم بنزيمة ومراد هوساوي، لاعب الوسط، وريان الدوسري، حارس المرمى، والجناح سلطان مندش، والمدافع الإسباني بابلو ماري، والمهاجم الفرنسي محمد قادر ميتي.

في المقابل، رحل عنه المهاجم عبد الله الحمدان والمدافع علي البليهي، والمهاجم عبد الله رديف، والجناح البرازيلي كايو سيزار، معارين إلى الشباب والفيحاء وكورينثيانز البرازيلي على الترتيب.

ولعب بوابري - 19 عامًا - مع نيوم 15 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، ومباراة في الكأس.

وسجل الفرنسي الشاب هدفا وصنع 2.

وتعاقد نيوم مع الموهبة الفرنسية القادم من موناكو في أغسطس الماضي.

وبدأ بوابري مسيرته مع موناكو في 2021 عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

وتدرج في فرق الناشئين والشباب لنادي الإمارة قبل تصعيده للفريق الأول، الذي افتتح الظهور بقميصه عبر مباراة مع نانت ضمن منافسات الدوري الفرنسي بتاريخ 19 مايو 2024.

وفي الموسم الماضي أضاف لتلك المشاركة 4 مباريات أخرى، بواقع ثلاث لحساب بطولة الدوري، وواحدة ضمن منافسات الكأس.

ودوليًا، استدعي بوابري لمنتخب فرنسا للناشئين، وخاض برفقته كأس أوروبا تحت 17 عامًا في 2023، وقاد الديوك إلى المباراة النهائية، وأهدر خلالها ركلة الترجيح الحاسمة، ما أهدى اللقب إلى ألمانيا، ومع ذلك اُختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

كما شارك في كأس العالم للناشئين خلال العام ذاته، وخسر الفرنسيون اللقب أمام ألمانيا أيضًا بركلات الترجيح، بعدما سجّل بوابري هدفًا في النهائي الذي شهد تعادل الطرفين 2ـ2.