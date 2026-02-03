خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 11:32

كتب : FilGoal

سايمون بوابري

أعلن نادي الهلال ضم الفرنسي سايمون بوابري جناح نيوم في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالهلال حتى صيف 2029.

وأصبح بوابري، البالغ من العمر 19 عامًا، خامس فرنسي في قائمة الهلال برفقة مواطنيه كريم بنزيمة وثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، وماتيو باتوييه، حارس المرمى، والمهاجم محمد قادر ميتي.

أخبار متعلقة:
كوليبالي: بنزيمة أسطورة وسنفعل كل شيء لمساعدته في الهلال النصر يضم الحمدان من الهلال النجمة السعودي يعلن ضم نبيل عماد كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا

الصفقة هي السابعة للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بجانب بوابري، ضم الهلال المهاجم كريم بنزيمة ومراد هوساوي، لاعب الوسط، وريان الدوسري، حارس المرمى، والجناح سلطان مندش، والمدافع الإسباني بابلو ماري، والمهاجم الفرنسي محمد قادر ميتي.

May be an illustration of ‎text that says '‎WELCOME 分 مرحبنا هالی SAIMON SAIMONBOUABRE BOUABRE SAVVY భదఫ್ౌ! YSEVEN Jahez flynas H-‎'‎

في المقابل، رحل عنه المهاجم عبد الله الحمدان والمدافع علي البليهي، والمهاجم عبد الله رديف، والجناح البرازيلي كايو سيزار، معارين إلى الشباب والفيحاء وكورينثيانز البرازيلي على الترتيب.

ولعب بوابري - 19 عامًا - مع نيوم 15 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، ومباراة في الكأس.

وسجل الفرنسي الشاب هدفا وصنع 2.

وتعاقد نيوم مع الموهبة الفرنسية القادم من موناكو في أغسطس الماضي.

وبدأ بوابري مسيرته مع موناكو في 2021 عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

وتدرج في فرق الناشئين والشباب لنادي الإمارة قبل تصعيده للفريق الأول، الذي افتتح الظهور بقميصه عبر مباراة مع نانت ضمن منافسات الدوري الفرنسي بتاريخ 19 مايو 2024.

وفي الموسم الماضي أضاف لتلك المشاركة 4 مباريات أخرى، بواقع ثلاث لحساب بطولة الدوري، وواحدة ضمن منافسات الكأس.

Image

ودوليًا، استدعي بوابري لمنتخب فرنسا للناشئين، وخاض برفقته كأس أوروبا تحت 17 عامًا في 2023، وقاد الديوك إلى المباراة النهائية، وأهدر خلالها ركلة الترجيح الحاسمة، ما أهدى اللقب إلى ألمانيا، ومع ذلك اُختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

كما شارك في كأس العالم للناشئين خلال العام ذاته، وخسر الفرنسيون اللقب أمام ألمانيا أيضًا بركلات الترجيح، بعدما سجّل بوابري هدفًا في النهائي الذي شهد تعادل الطرفين 2ـ2.

الهلال نيوم سايمون بوابري
نرشح لكم
بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء بعد مسيرة طويلة في إيطاليا.. الاتحاد الليبي يضم أحمد بن علي ليفربول يعلن ضم جاكيه من ستاد رين.. ولكن رين يضم الزابيري هداف المغرب الشاب ديساسي ينتقل إلى وست هام حتى نهاية الموسم النصر يضم الحمدان من الهلال النجمة السعودي يعلن ضم نبيل عماد لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي
أخر الأخبار
بسبب اللوائح.. مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء 15 دقيقة | ميركاتو
رسالة من بنزيمة إلى جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله لـ الهلال 16 دقيقة | سعودي في الجول
نادي أربيل: رفضنا عرض الأهلي لضم مصطفى قابيل.. وهذا موقف اللاعب 28 دقيقة | الدوري المصري
خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم 36 دقيقة | ميركاتو
محمود ناجي حكم لقاء البنك والأهلي 54 دقيقة | الدوري المصري
كوليبالي: بنزيمة أسطورة وسنفعل كل شيء لمساعدته في الهلال 58 دقيقة | سعودي في الجول
بعد مسيرة طويلة في إيطاليا.. الاتحاد الليبي يضم أحمد بن علي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522623/خامس-فرنسي-الهلال-ينجح-في-ضم-جناح-نيوم