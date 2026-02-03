محمود ناجي حكم لقاء البنك والأهلي
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 11:14
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم حكام مباراة البنك الأهلي والأهلي في افتتاح الجولة 16 من الدوري المصري.
وتنطلق المباراة في الثامنة مساء الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.
وجاء طاقم الحكام على النحو التالي:
الدولي محمود ناجي (حكماً للساحة)
سمير جمال وأحمد توفيق طلب (مساعدين)
محمد ممدوح (حكماً رابعاً)
خالد الغندور وهاني خيري (تقنية الفيديو).
كانت لجنة الحكام برئاسة رويز قد نظمت محاضرة يوم الاثنين لـ 80 من حكام الساحة والمساعدين في مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر وتضمنت عدد من الحالات التحكيمية الجدلية في الجولات السابقة.
وذلك بشأن التطبيق الصحيح لبنود قانون اللعبة، بالإضافة إلى شرح عملي باستخدام لقطات فيديو.
