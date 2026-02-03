كوليبالي: بنزيمة أسطورة وسنفعل كل شيء لمساعدته في الهلال

أشاد كاليدو كوليبالي لاعب الهلال بالتعاقد مع كريم بنزيمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال اللاعب السنغالي للصحفيين: "كريم بنزيمة أسطورة ولاعب كبير جدا، تحدثت معه وكان متحمسا للغاية، الحمد لله سيأتي وسنفعل كل شيء ليكون جيدا مع الهلال ويساعدنا على الفوز ببعض البطولات".

وأضاف "التدعيمات تزيد المنافسة وهذا أمر إيجابي جدا فالفريق قوي بالفعل، المدرب ستكون لديه خيارات متعددة".

وأنهى حديثه قائلا: "من الجيد أننا نتحدث اللغة نفسها، هذا يساعدنا على الاندماج، لكن الأهم أننا نتواصل جميعا معا، نحن في السعودية ولسنا هنا لنتحدث الفرنسية، نحاول أن نتلكم بالعربية، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فنستخدم الإنجليزية لأن التواصل مهم جدا".

وكان الهلال قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع النجم الفرنسي.

التعاقد جاء بعد فسخ بنزيمة لتعاقده مع اتحاد جدة بالتراضي.

وكان تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ورفض بنزيمة التواجد في مباراة الاتحاد ضد الفتح التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وكان النجم الفرنسي قد عاد للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة قبل أن يرحل عن صفوف الفريق بإنهاء العقد.

وانضم بنزيمة لاتحاد جدة في 2023 قادما من ريال مدريد صفقة انتقال حر.

وشارك بنزيمة منذ بداية الموسم الحالي في 21 مباراة وتمكن من تسجيل 16 هدفا.

وبشكل عام لعب بنزيمة 83 مباراة وسجل 54 هدفا وصنع 17 آخرين.

وتوج صاحب الـ 38 عاما مع اتحاد جدة بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

ويحتل الهلال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.