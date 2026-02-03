بعد مسيرة طويلة في إيطاليا.. الاتحاد الليبي يضم أحمد بن علي

أعلن نادي الاتحاد الليبي التعاقد مع أحمد بن علي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع اللاعب الليبي.

وللمرة الأولى يلعب بن علي في بلاده ليبيا، إذ ولد في مدينة مانشستر ولعب للقطبين يونايتد وسيتي على مستوى الفئات السنية.

وانتقل بن علي من شباب مانشستر يونايتد إلى مانشستر سيتي ولم يلعب مع الفريق الأول.

وخرج معارا إلى روشديل الإنجليزي قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى بريشا ويبدأ مسيرته الطويلة في بلاد البيتزا.

وانضم لاعب الوسط إلى أكثر من ناد في إيطاليا، مثل بريشا وباليرمو وبيسكارا ثم كروتوني.

ثم رحل إلى بيزا ومنه عاد إلى بريشا مرة أخرى وانتقل إلى باري والتجربة الأخيرة كانت رفقة فيرتوس إنتيلا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاما مع منتخب إنجلترا تحت 17 و19 عاما، لكن في النهاية مثل منتخب ليبيا.

ولعب بن علي مع فيرتوس إنتيلا 12 مباراة خلال الموسم الجاري وصنع هدفا ولم يسجل.