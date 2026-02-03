ليفربول يعلن ضم جاكيه من ستاد رين.. ولكن

أعلن نادي ليفربول ضم جيريمي جاكيه مدافع ستاد رين الشاب، ولكن بداية من الموسم المقبل.

اللاعب الشاب توجه يوم الاثنين إلى إنجلترا لإجراء الفحص الطبي مع ليفربول.

وأفاد ليفربول عبر موقعه: "توصلنا إلى اتفاق لانتقال جيريمي جاكيه من ستاد رين ومن المقرر أن ينضم المدافع إلى النادي قبل موسم 2026-2027".

ووقع البالغ من العمر 20 عاما على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم.

وسيبقى جاكيه مع رين خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأفادت التقارير بأن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 70 مليون يورو.

ويبدو أن ليفربول يسعى لضم بديل لإبراهيما كوناتي الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم ولم ينجح النادي في إقناعه بالتجديد حتى الآن.

قبل أيام، ذكرت تقارير أن تشيلسي توصل لاتفاق مع جاكيه على بنود عقده الشخصي، وأن النادي اللندني حاول التوصل لاتفاق مع ناديه.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لعب الموسم الجاري مع رين 18 مباراة في الدوري الفرنسي وظهر بشكل جيد.

