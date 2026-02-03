رين يضم الزابيري هداف المغرب الشاب

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 10:49

كتب : FilGoal

ياسر الزابيري - المغرب

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي ضم المغربي ياسر الزابيري قادما من فاماليكاو البرتغالي.

ووقع الزابيري على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لمدة 4 مواسم ونصف.

ولم يعلن رين قيمة صفقة ضم بطل كأس العالم للشباب مع منتخب المغرب.

لكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 10 ملايين يورو دون الحوافز.

May be an image of football and text that says 'Bienvenue BienvenueRennes à Rennes YASSIR ZABIRI #/outDonner #/out onner helork rk SAMSIC NNAIS NNAN STADS'

وقاد الزابيري منتخب المغرب للفوز بلقب كأس العالم للشباب في تشيلي ونال جائزة هداف البطولة.

قبل أيام، ذكرت صحيفة أبولا البرتغالية أن نادي اتحاد جدة السعودي يسعى للتعاقد مع المغربي ياسر الزابيري مهاجم نادي فاماليكاو البرتغالي، لكن رين فاز بالسباق.

ويلعب زابيري صاحب الـ20 عاما في فاماليكاو منذ صيف 2024 قادما من اتحاد تواركة المغربي.

ولعب زابيري 20 مباراة بقميص النادي البرتغالي وسجل معه 7 أهداف.

