ديساسي ينتقل إلى وست هام حتى نهاية الموسم

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 10:45

كتب : FilGoal

أكسيل ديساسي

أعلن نادي وست هام يونايتد ضم أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

ووقع ديساسي لوست هام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذلك بعد أن خضع اللاعب للكشف الطبي يوم الاثنين قبل توقيع العقود.

وتراجع ميلان عن فكرة التعاقد مع أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي في سوق الانتقالات الحالي.

وقرر ميلان منح الثقة كاملة لمدافعه كوني دي وينتر للمشاركة في المباريات القادمة.

وأكد ماتيو موريتو الصحفي العالمي المختص في أخبار سوق الانتقالات أن ميلان قرر التراجع عن التعاقد مع ديساسي مدافع تشيلسي بعدما بدأت المفاوضات بين الطرفين.

وخاض ديساسي مع تشيلسي 61 مباراة تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

وانضم اللاعب إلى تشيلسي قادما من أستون فيلا صيف 2023 ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2029.

