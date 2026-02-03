النصر يضم الحمدان من الهلال

بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء

خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم

بعد مسيرة طويلة في إيطاليا.. الاتحاد الليبي يضم أحمد بن علي