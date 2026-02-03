النصر يضم الحمدان من الهلال

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 10:42

كتب : FilGoal

عبد الله الحمدان - السعودية

الهلال النصر عبد الله الحمدان
نرشح لكم
بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم بعد مسيرة طويلة في إيطاليا.. الاتحاد الليبي يضم أحمد بن علي ليفربول يعلن ضم جاكيه من ستاد رين.. ولكن رين يضم الزابيري هداف المغرب الشاب ديساسي ينتقل إلى وست هام حتى نهاية الموسم النجمة السعودي يعلن ضم نبيل عماد لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي
أخر الأخبار
بسبب اللوائح.. مانشستر سيتي يفقد جيهي في كأس الرابطة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء 14 دقيقة | ميركاتو
رسالة من بنزيمة إلى جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله لـ الهلال 16 دقيقة | سعودي في الجول
نادي أربيل: رفضنا عرض الأهلي لضم مصطفى قابيل.. وهذا موقف اللاعب 27 دقيقة | الدوري المصري
خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم 36 دقيقة | ميركاتو
محمود ناجي حكم لقاء البنك والأهلي 54 دقيقة | الدوري المصري
كوليبالي: بنزيمة أسطورة وسنفعل كل شيء لمساعدته في الهلال 58 دقيقة | سعودي في الجول
بعد مسيرة طويلة في إيطاليا.. الاتحاد الليبي يضم أحمد بن علي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522616/النصر-يضم-الحمدان-من-الهلال