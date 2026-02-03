مواعيد مباريات الثلاثاء 3 فبراير.. الأهلي في الدوري ودربي لندني في الكأس وبرشلونة

تنطلق مواجهات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي ضد الأهلي مساء اليوم الثلاثاء.

وفي مباراة قوية يقام دربي لندني بين أرسنال وتشيلسي في إياب دور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، وانتهى لقاء الذهاب 3-2 لأرسنال.

ويواجه برشلونة خصمه ألباسيتي في دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

ويعد ألباسيتي قاهر ريال مدريد في البطولة إذ انتصر عليه في الدور السابق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

البنك الأهلي × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 1.

كأس الرابطة الإنجليزية

أرسنال × تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس ملك إسبانيا

ألباسيتي × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة إم بي سي مصر 2.

الدوري الإيطالي

بولونيا × ميلان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على تطبيق شاشا وستارزبلاي.