النجمة السعودي يعلن ضم نبيل عماد

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 10:30

كتب : FilGoal

هدف نبيل عماد - الزمالك × مودرن

أعلن نادي النجمة السعودي يوم الثلاثاء ضم نبيل عماد قادما من الزمالك.

وتمت الصفقة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وتوجه الزمالك بالشكر لنبيل عماد على الفترة قضاها مع الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيحصل على مليون دولار تشمل الحوافز مع تنازل اللاعب عن مستحقاته.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب قد أجرى الكشف الطبي في القاهرة ووقع على عقد مع النجمة لمدة موسم ونصف.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كان ينتهي عقده مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد ضم نبيل عماد في صيف 2022 قادما من بيراميدز.

وحصل نبيل عماد مع الزمالك على بطولة كأس مصر والكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويتذيل فريق النجمة السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

ورحل من الزمالك خلال الشتاء الجاري ناصر ماهر إلى بيراميدز بمقابل مادي، بينما الثنائي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي انتقل إلى الوداد واتحاد طنجة بالترتيب دون مقابل بعد فسخ عقده.

الزمالك النجمة نبيل عماد
