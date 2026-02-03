كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا

أوضح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب القادسية الكويتي السابق أنه تم القبض عليه في الكويت.

محمود كهربا النادي : لاعب حر

وقال كهربا عبر إم بي سي مصر 2: "بدأت بشكل جيد مع القادسية ثم انخفض مستوى الفريق وهو ما انعكس علي، الكرة لم تكن تصل لي، تحدث مع نبيل معلول وطلبت الرحيل، ووافق قال لي سنتحدث مع الإدارة، إدارة النادي لم تكن محترفة، وكانت نيتي أنني أتنازل عن المستحقات المتبقية لي".

وأضاف "في كل جلسة كنت أجلس مع شخص مختلف من الإدارة وكانت المعاملة جيدة، لكن كانوا يغيرون الاتفاقات دائما".

وتابع "أنا من طلبت فسخ العقد، لكن لم أكن أريد التنازل عن جميع المستحقات، وبعد التوصل لاتفاق مع الإدارة، أجد تغييرا في الاتفاق".

وواصل "عرضت على المدير التنفيذي للقادسية الحصول على نصف مستحقاتي حالا ثم النصف الآخر في شهر 5 المقبل، لكن بوضع 100 ألف دولار غرامة حال عدم السداد، قال لي إن هذا ربا، قلت له إذا تم الدفع في الموعد فلن يكون هناك غرامة أو ربا".

وأكمل "في اليوم التالي أرسل لي المخالصة وغرامة ألف دولار عن كل يوم تأخير، أليس ذلك ربا؟ فرفضت وقررت الاستمرار مع النادي".

وكشف "كنت أطلب تجديد إقامتي في الكويت لكن النادي لم يهتم، تم القبض علي في المطار وكنت أشعر بالصدمة من الموقف لكن التعامل معي كان جيدا للغاية، والسفارة المصرية وقفت بجانبي، كل ذلك حدث حتى يحصل لي إبعاد ولا أدخل الكويت لمدة 5 أعوام والدول الخليجية، إدارة القادسية كانت السبب حتى لا أحصل على مستحقاتي".

وعن شيكابالا قال: "من الممكن أن يكون التعبير خانني بشأن الحديث عن شيكابالا، إذا قابلته سأصافحه ولا توجد أي أزمة".

وعن مغادرة الأهلي قال: "قرار الرحيل من الأهلي كان صعبا للغاية، أشكر محمود الخطيب لسماحه لي على الرحيل إلى ليبيا بعد العرض المالي الجيد".

وأردف "لا أريد تذكر أمر الغرامة التي فرضت علي، فتوجت بالعديد من البطولات مع الأهلي "أنا أهلاوي صعب أوي"، ضحيت بمستقبلي من أجل ارتداء قميص الأهلي".

واستمر "أشكر جمال جبر بالأخص بما يفعله مع جميع اللاعبين، يحب الأهلي كثيرا، ودوره غير معلوم للناس، دائما ما كان يتحدث معي وقت فرض الغرامة علي".

وعن رغبته في العودة للأهلي مجددا قال: "بالطبع أتمنى العودة للأهلي، لأن ذلك حلم لأي لاعب، أصبح لدي تاريخ بسبب الأهلي وهو صاحب الفضل والخير علي، لا توجد مفاوضات مع الأهلي سواء رسمية أو ودية لعودتي".

وعن أزمة إمام عاشور مع الأهلي قال: "هو أقسم لي أنه كان مريضا، لكن طالما الأهلي اتخذا قرارا بالعقوبة فبالتأكيد هو أخطأ، أقول لإمام عاشور وللاعبي الفريق إن الأهلي كنز عليكم الحفاظ عليه".

وأنهى حديثه قائلا: "محمد رمضان لم يظلمني في واقعة عودتي إلى مصر وقت السوبر المصري في الإمارات".