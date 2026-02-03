لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي

أعلن نادي ريال سرقسطة تعاقده مع جواد الياميق قادما من النجمة السعودي.

اللاعب أنهى تعاقده مع النجمة السعودي بالتراضي وانضم لسرقسطة في صفقة انتقال حر.

وكان الياميق قد انضم للنجمة في بداية الموسم الحالي قادما من الوحدة السعودي.

وسيعود الياميق لسرقطسة من جديد بعد أن لعب بصفوف الفريق لنصف موسم في 2020.

رحيل الياميق عن النجمة قد يكون هو المجال لضم نبيل عماد بشكل رسمي للفريق إذ أفسح رحيله مكان لمقعد أجنبي ضمن صفوف الفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف عن توصل النجمة لاتفاق مع الزمالك لضمن نبيل عماد، اللاعب خضع للكشف الطبي في القاهرة وسيوقع على عقد لمدة موسم ونصف.

وشارك جواد الياميق صاحب الـ 33 عاما في 7 مباريات بقميص النجمة منذ بداية الموسم الحالي.

ويشارك سرقسطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني ويحتل حاليا المركز الـ 21 وقبل الأخير برصيد 22 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ويسكا صاحب المركز الـ 18 غير المؤدي للهبوط.