موناكو يستعير سيمون أدينجرا
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 00:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي موناكو تعاقده مع سيمون أدينجرا قادما من سندرلاند.
سيمون أدينجرا
النادي : موناكو
وتعاقد موناكو مع أدينجرا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.
أدينجرا كان قد انضم لسندرلاند في بداية الموسم الحالي قادما من برايتون.
وقبل الانتقال لسندرلاند لعب أدينجار موسمين بقميص برايتون الذي انضم له من يونيون سانت جيلواز البلجيكي.
وشارك اللاعب الإيفواري صاحب الـ 24 عاما في 15 مباراة منذ بداية الموسم بقميص سندرلاند وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.
ويحتل موناكو حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.
ويستعد موناكو لمواجهة ستراسبورج يوم الخميس 5 فبراير في دور الـ 16 من كأس فرنسا.
