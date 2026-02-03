موناكو يستعير سيمون أدينجرا

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 00:30

كتب : FilGoal

مالي ضد كوت ديفوار

أعلن نادي موناكو تعاقده مع سيمون أدينجرا قادما من سندرلاند.

وتعاقد موناكو مع أدينجرا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

أدينجرا كان قد انضم لسندرلاند في بداية الموسم الحالي قادما من برايتون.

أخبار متعلقة:
تقرير: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الشاب لا جازيتا: موناكو يريد التخلص من بوجبا رغم إصابته.. موناكو يتوصل لاتفاق مع ليفركوزن من أجل استعادة بن صغير فشل عودته إلى موناكو؟ ليفركوزن يعلن غياب نجم المغرب لأسابيع

وقبل الانتقال لسندرلاند لعب أدينجار موسمين بقميص برايتون الذي انضم له من يونيون سانت جيلواز البلجيكي.

وشارك اللاعب الإيفواري صاحب الـ 24 عاما في 15 مباراة منذ بداية الموسم بقميص سندرلاند وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.

ويحتل موناكو حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

ويستعد موناكو لمواجهة ستراسبورج يوم الخميس 5 فبراير في دور الـ 16 من كأس فرنسا.

سيمون أدينجرا سندرلاند موناكو
نرشح لكم
لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية ديلي ميل: غموض في مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو كريستال بالاس يضم ستراند لارسن من ولفرهامبتون بعد ممارسة العنصرية على أطفاله.. سان ماكسيمان ينتقل إلى لانس بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل
أخر الأخبار
كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا ساعة | الدوري المصري
لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي ساعة | الكرة الأوروبية
موناكو يستعير سيمون أدينجرا ساعة | الكرة الأوروبية
سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط ساعة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: غموض في مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522611/موناكو-يستعير-سيمون-أدينجرا