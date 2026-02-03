مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط

حقق ريال مايوركا فوزا كبيرا على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد ريال مايوركا للنقطة 24 في المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الـ 15 وبفارق مقطتين عن رايو فايكانو صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

تقدم مايوركا بالهدف الأول في الدقيقة 26 من ركلة جزاء نفذها فيدات موريكي بنجاح.

وتعادل نيب موباي لإشبيلية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ليسجل أول أهدافه بقميص الفريق.

وفي الشوط الثاني أضاف سامو كوستا الهدف الثاني لمايوركا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل سيرجي داردير الهدف الثالث مستغلا تمريرة من موريكي.

وأنهى بابلو توري رباعية مايوركا في الدقيقة 96 بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من ماتيو جوسيف لتوري الذي سجل بنجاح في الشباك.

وسيلعب مايوركا مباراته المقبلة ضد برشلونة على ملعب كامب نو، بينما يلتقي إشبيلية جيرونا على ملعب سانشيز بيزخوان.