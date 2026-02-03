الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو

أعلن نادي ستراسبورج التعاقد مع آرون أنسيلمينو قادما من تشيلسي.

المدافع لـ 20 عاما انضم لستراسبورج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

اللاعب كان قد قضى النصف الأول من الموسم معارا لبوروسيا دورتموند قبل أن يقرر تشيلسي قطع إعارته وإرساله لستراسبورج.

أنسيلمينو هو خامس لاعب في قائمة ستراسبورج ينضم من تشيلسي خلال الموسم الحالي واللاعب المعار الثالث.

ستراسبورج الفرنسي هو مملوك لنفس ملاك نادي تشيلسي.

الأرجنتيني انضم لتشيلسي في بداية الموسم الماضي قادما من بوكا جونيورز.

وخلال الموسم الحالي لعب أنسيلمينيو 10 مباريات بقميص دورتموند وسجل هدفا وصنع آخر.

ويحتل ستراسبورج حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن رين صاحب المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.