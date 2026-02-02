مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لن يرحل عن الفريق.. ويخضع لعقوبة حاليا

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 23:42

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - محمد عواد

كشف مصدر من الزمالك عن حقيقة حصول محود عواد حارس المرمى الفريق عن عروض للرحيل.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا نملك أي عروض لمحمد عواد حاليا وهو من طلب الرحيل عن النادي وتعهد باستقدام عروض ولكن لم تأتي أي عروض حاليا".

وتابع "عواد لن يرحل عن الفريق وهو يخضع لعقوبة بعد رفضه الانضمام لمسعكر الفريق بسبب رفضه تطبيق سيياسة الجهاز الفني وأي لاعب داخل الفريق يجب أن يلتزم باللائحة وإذا خرج عن السياق يتم محاسبته وهو ما حدث في واقعة عواد مثلما صرح المدير الفني".

أخبار متعلقة:
مؤتمر معتمد جمال: المشاكل تزيدنا إصرارا.. وما حدث مع عواد أمر طبيعي قائمة الزمالك - عودة عبد الله السعيد أمام المصري.. واستمرار استبعاد عواد خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد تشكيل الزمالك - عواد في حراسة المرمى وجهاد يقود الوسط ضد سموحة

وغاب عواد عن المباراتين الأخيرتين للزمالك ضد المصري وبتروجت بقرار من المدير الفني.

عواد لعب المباراة الأولى ضد المصري بشكل أساسي قبل أن يستبعده الجهاز الفني من مواجهة بتروجت.

ورحل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية كل من نبيل عماد وناصر ماهر.

ويستعد الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك محمد عواد
نرشح لكم
كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا إبراهيم صلاح: سنحاول تعويض نبيل عماد.. وعبد الله السعيد سيشارك بالتدريج الأهلي يكشف سبب غياب يوسف بلعمري أمام البنك خبر في الجول - النجمة السعودي يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد سبب غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي أمام البنك قائمة الأهلي – ظهور كامويش أمام البنك.. وغياب ياسر وهادي وبلعمري مران الزمالك - عمر جابر يشارك في جزء.. وأحمد حسام يبدأ الركض حول الملعب أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري
أخر الأخبار
كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 31 دقيقة | الدوري المصري
لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
موناكو يستعير سيمون أدينجرا 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط 59 دقيقة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: غموض في مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522603/مصدر-من-الزمالك-لـ-في-الجول-عواد-لن-يرحل-عن-الفريق-ويخضع-لعقوبة-حاليا