مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لن يرحل عن الفريق.. ويخضع لعقوبة حاليا

كشف مصدر من الزمالك عن حقيقة حصول محود عواد حارس المرمى الفريق عن عروض للرحيل.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا نملك أي عروض لمحمد عواد حاليا وهو من طلب الرحيل عن النادي وتعهد باستقدام عروض ولكن لم تأتي أي عروض حاليا".

وتابع "عواد لن يرحل عن الفريق وهو يخضع لعقوبة بعد رفضه الانضمام لمسعكر الفريق بسبب رفضه تطبيق سيياسة الجهاز الفني وأي لاعب داخل الفريق يجب أن يلتزم باللائحة وإذا خرج عن السياق يتم محاسبته وهو ما حدث في واقعة عواد مثلما صرح المدير الفني".

وغاب عواد عن المباراتين الأخيرتين للزمالك ضد المصري وبتروجت بقرار من المدير الفني.

عواد لعب المباراة الأولى ضد المصري بشكل أساسي قبل أن يستبعده الجهاز الفني من مواجهة بتروجت.

ورحل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية كل من نبيل عماد وناصر ماهر.

ويستعد الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.