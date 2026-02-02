هدف البنك الأهلي السابق.. ضمك يضم الصلخدي
الإثنين، 02 فبراير 2026 - 23:35
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي ضمك التعاقد مع السوري محمد الصلخدي قادما من فيرنامو السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد.
وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي السويدي طلب الحصول على 480 ألف يورو تسدد على 3 دفعات.
250 ألف يورو تدفع خلال 10 أيام من تاريخ تسجيل اللاعب.
130 ألف يورو تدفع في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2026.
100 ألف يورو تدفع في موعد أقصاه 30 أبريل 2027.
وفي حال التأخر عن السداد يتم احتساب فائدة قدرها 500 يورو عن كل يوم تأخير.
ويريد النادي الحصول على 15% من صافي قيمة أي انتقال لاحق للاعب.
الصلخدي البالغ من العمر 24 عاما تألق مع منتخب سوريا في كأس العرب الماضية في قطر.
وبشكل عام لعب الصلخدي مع منتخب سوريا 12 مباراة وسجل 3 أهداف.
