"كريم في معقل الزعيم".. الهلال يتعاقد مع بنزيمة

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السابق.

التعاقد جاء بعد فسخ بنزيمة لتعاقده مع اتحاد جدة بالتراضي.

وأعلن النادي عن الصفقة تحت عنوان "كريم في معقل الزعيم".

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن بنزيمة سينتقل إلى الهلال لمدة موسم ونصف.

وكان تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ورفض بنزيمة التواجد في مباراة الاتحاد ضد الفتح التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وكان النجم الفرنسي قد عاد للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة قبل أن يرحل عن صفوف الفريق بإنهاء العقد.

وانضم بنزيمة لاتحاد جدة في 2023 قادما من ريال مدريد صفقة انتقال حر.

وشارك بنزيمة منذ بداية الموسم الحالي في 21 مباراة وتمكن من تسجيل 16 هدفا.

وبشكل عام لعب بنزيمة 83 مباراة وسجل 54 هدفا وصنع 17 آخرين.

وتوج صاحب الـ 38 عاما مع اتحاد جدة بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

ويحتل الهلال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.