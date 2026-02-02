إبراهيم صلاح: سنحاول تعويض نبيل عماد.. وعبد الله السعيد سيشارك بالتدريج

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 23:06

كتب : FilGoal

إبراهيم صلاح مدرب الزمالك

شدد إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، على أن الجهاز الفني لا يعاني من أي ضغط لإشراك لاعب من عدمه في المباريات.

وفاز الزمالك أمس الأحد على المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب السويس بالجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال صلاح عبر أون سبورت 2: "عانينا من العديد من الغيابات ضد المصري وكنا بحاجة لتحقيق الفوز بأي شكل. الظروف التي يمر بها النادي صعبة علينا كلنا، ولكننا نحاول التعامل معها قدر المستطاع".

أخبار متعلقة:
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري إبراهيم صلاح: أزمة بنتايك في طريقها للحل.. والصفوف بدأت تكتمل خبر في الجول - رابطة الأندية في انتظار قرار اتحاد الكرة بشأن موقف إبراهيم صلاح أمم إفريقيا – إبراهيم حسن لـ في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم

وواصل: "رحيل نبيل عماد؟ لا أحاول التدخل في أي شيء خارج الفنيات، ولكن مجلس الإدارة يرى أن العرض مناسب له وللاعب وهذه فرصة لا تأتي كثيرًا، وعلى المستوى الفني نعرف أنه لاعب كبير، ولكننا سنحاول تعويضه بالمتاح".

وتابع: "محمد إسماعيل يحاول أن يقدم ما يقدر عليه في حدود المطلوب منه، ولكن بالطبع هو ليس لاعب وسط ملعب، ولكننا نحاول أن نبحث عن المتاح بالنسبة لنا بسبب الإصابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق. حتى محمد السيد كان مريضًا ولعب لمدة 45 دقيقة بصعوبة، وأشكر اللاعبين المتواجدين على مجهودهم".

وأكمل: "لا يوجد أي لاعب حاليًا يستطيع اللعب كارتكاز في الزمالك، ولكن عودة أحمد ربيع قريبة ولدينا أيضًا محمود جهاد ومحمد شحاتة".

وكشف: "عبد الله السعيد يتدرب بشكل جيد، ولكن لم يكن من الممكن أن يشارك في مباراة الأمس لأنه غير جاهز بدنيًا، والمباراة كانت قوية جدًا. هو غير جاهز ليبدأ المباريات حاليًا وبحاجة للمشاركة بشكل تدريجي".

وأردف: "محمود بنتايك يتواجد في التدريبات، ولكن أي لاعب غاب لفترة طويلة، لو شارك بشكل مباشر قد نخسره لفترة طويلة، ونحاول تقسيم الوقت بين اللاعبين حتى لا نخسر أي لاعب".

وكشف: "تواجد بيزيرا في العمق أفضل له، لأن الناس بدأت في حفظ طريقة لعبه على الأطراف، ونعمل على تحسين إنهاء الفرص لديه لأنه يعاني من مشكلة بها، وكان بإمكانه أن يسجل أكثر من هدف، ولكنه يؤدي بشكل جيد ويساند زملائه هجومًا ودفاعًا".

وأضاف: "لا يوجد أي ضغط علينا لمشاركة لاعب من عدمه، ولا يطرح أي شخص الأمر علينا، ومعتمد جمال يقول كل يوم بالتدريبات إنه يعمل لصالح نادي الزمالك فقط، ولا يوجد أي حسابات أخرى، ونحن بحاجة لكل لاعب في القائمة ولكل لاعب دوره ووقته".

وأتم: "آدم كايد يملك إمكانيات جيدة ووجد نفسه في العمق لأنه يحب أن يلعب بذلك المركز، وكنا نتمنى أن يسجل هدف لدغة العقرب ليُسجل لحظة تاريخية ويحصل على ثقة أكبر".

ويستعد الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بعد غد الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك إبراهيم صلاح
نرشح لكم
كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لن يرحل عن الفريق.. ويخضع لعقوبة حاليا الأهلي يكشف سبب غياب يوسف بلعمري أمام البنك خبر في الجول - النجمة السعودي يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد سبب غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي أمام البنك قائمة الأهلي – ظهور كامويش أمام البنك.. وغياب ياسر وهادي وبلعمري مران الزمالك - عمر جابر يشارك في جزء.. وأحمد حسام يبدأ الركض حول الملعب أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري
أخر الأخبار
كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 30 دقيقة | الدوري المصري
لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
موناكو يستعير سيمون أدينجرا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط 59 دقيقة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: غموض في مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522600/إبراهيم-صلاح-سنحاول-تعويض-نبيل-عماد-وعبد-الله-السعيد-سيشارك-بالتدريج