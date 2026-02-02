إبراهيم صلاح: سنحاول تعويض نبيل عماد.. وعبد الله السعيد سيشارك بالتدريج

شدد إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، على أن الجهاز الفني لا يعاني من أي ضغط لإشراك لاعب من عدمه في المباريات.

وفاز الزمالك أمس الأحد على المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب السويس بالجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال صلاح عبر أون سبورت 2: "عانينا من العديد من الغيابات ضد المصري وكنا بحاجة لتحقيق الفوز بأي شكل. الظروف التي يمر بها النادي صعبة علينا كلنا، ولكننا نحاول التعامل معها قدر المستطاع".

وواصل: "رحيل نبيل عماد؟ لا أحاول التدخل في أي شيء خارج الفنيات، ولكن مجلس الإدارة يرى أن العرض مناسب له وللاعب وهذه فرصة لا تأتي كثيرًا، وعلى المستوى الفني نعرف أنه لاعب كبير، ولكننا سنحاول تعويضه بالمتاح".

وتابع: "محمد إسماعيل يحاول أن يقدم ما يقدر عليه في حدود المطلوب منه، ولكن بالطبع هو ليس لاعب وسط ملعب، ولكننا نحاول أن نبحث عن المتاح بالنسبة لنا بسبب الإصابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق. حتى محمد السيد كان مريضًا ولعب لمدة 45 دقيقة بصعوبة، وأشكر اللاعبين المتواجدين على مجهودهم".

وأكمل: "لا يوجد أي لاعب حاليًا يستطيع اللعب كارتكاز في الزمالك، ولكن عودة أحمد ربيع قريبة ولدينا أيضًا محمود جهاد ومحمد شحاتة".

وكشف: "عبد الله السعيد يتدرب بشكل جيد، ولكن لم يكن من الممكن أن يشارك في مباراة الأمس لأنه غير جاهز بدنيًا، والمباراة كانت قوية جدًا. هو غير جاهز ليبدأ المباريات حاليًا وبحاجة للمشاركة بشكل تدريجي".

وأردف: "محمود بنتايك يتواجد في التدريبات، ولكن أي لاعب غاب لفترة طويلة، لو شارك بشكل مباشر قد نخسره لفترة طويلة، ونحاول تقسيم الوقت بين اللاعبين حتى لا نخسر أي لاعب".

وكشف: "تواجد بيزيرا في العمق أفضل له، لأن الناس بدأت في حفظ طريقة لعبه على الأطراف، ونعمل على تحسين إنهاء الفرص لديه لأنه يعاني من مشكلة بها، وكان بإمكانه أن يسجل أكثر من هدف، ولكنه يؤدي بشكل جيد ويساند زملائه هجومًا ودفاعًا".

وأضاف: "لا يوجد أي ضغط علينا لمشاركة لاعب من عدمه، ولا يطرح أي شخص الأمر علينا، ومعتمد جمال يقول كل يوم بالتدريبات إنه يعمل لصالح نادي الزمالك فقط، ولا يوجد أي حسابات أخرى، ونحن بحاجة لكل لاعب في القائمة ولكل لاعب دوره ووقته".

وأتم: "آدم كايد يملك إمكانيات جيدة ووجد نفسه في العمق لأنه يحب أن يلعب بذلك المركز، وكنا نتمنى أن يسجل هدف لدغة العقرب ليُسجل لحظة تاريخية ويحصل على ثقة أكبر".

ويستعد الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بعد غد الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.