بعد ممارسة العنصرية على أطفاله.. سان ماكسيمان ينتقل إلى لانس

أعلن نادي لانس التعاقد مع ألان سان ماكسيمان قادما من كلوب أمريكا المكسيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار النادي إلى أن التعاقد مع الجناح الفرنسي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف أندري جاردين المدير الفني لكلوب أمريكا عن حدوث واقعتي عنصرية على أطفال اللاعب وأدان الأمر بشدة.

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام عن الأمر "المشكلة ليست لون البشرة، بل لون أفكار الناس، سيتم الهجوم علي، لكن هذا ليس مشكلة، لقد كبرت وتعلمت كيف أرد على الهجمات سواء كانت خفية أو مباشرة".

وأضاف "هناك أمر واحد لن أتسامح معه أبدا، وهو مهاجمة أطفالي"

وأكمل "حماية أطفالي هي أولويتي، وسأقاتل بكل قوتي لضمان احترامهم وحبهم، بغض النظر عن أصولهم أو لون بشرتهم، الكراهية والتمييز لا مكان لهما في مجتمعنا".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 28 عاما 15 مباراة مع فريقه خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.