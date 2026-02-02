بعد ممارسة العنصرية على أطفاله.. سان ماكسيمان ينتقل إلى لانس

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 23:00

كتب : FilGoal

ألان سان ماكسيمان

أعلن نادي لانس التعاقد مع ألان سان ماكسيمان قادما من كلوب أمريكا المكسيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار النادي إلى أن التعاقد مع الجناح الفرنسي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف أندري جاردين المدير الفني لكلوب أمريكا عن حدوث واقعتي عنصرية على أطفال اللاعب وأدان الأمر بشدة.

أخبار متعلقة:
مدرب كلوب أمريكا: سان ماكسيمان مثير للإعجاب.. وتقرير يكشف تفاصيل الصفقة المنتظرة أهلي جدة ينتظر العروض الرسمية لـ سان ماكسيمان رومانو: نابولي يتفق مع أهلي جدة لاستعارة سان ماكسيمان سان ماكسيمان: حاولوا إعطائي منشطات في فنربخشة

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام عن الأمر "المشكلة ليست لون البشرة، بل لون أفكار الناس، سيتم الهجوم علي، لكن هذا ليس مشكلة، لقد كبرت وتعلمت كيف أرد على الهجمات سواء كانت خفية أو مباشرة".

وأضاف "هناك أمر واحد لن أتسامح معه أبدا، وهو مهاجمة أطفالي"

وأكمل "حماية أطفالي هي أولويتي، وسأقاتل بكل قوتي لضمان احترامهم وحبهم، بغض النظر عن أصولهم أو لون بشرتهم، الكراهية والتمييز لا مكان لهما في مجتمعنا".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 28 عاما 15 مباراة مع فريقه خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

ميركاتو لانس كلوب أمريكا آلان سان ماكسيمان
نرشح لكم
كريستال بالاس يضم ستراند لارسن من ولفرهامبتون إيفرتون يضم تيريك جورج من تشيلسي "كريم في معقل الزعيم".. الهلال يتعاقد مع بنزيمة بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل الإعارة الثالثة.. روما يتعاقد مع بريان زاراجوزا من بايرن ميونيخ مانشستر سيتي يعلن إعارة لاعبه كالفين فيليبس إلى شيفيلد يوفنتوس يتعاقد مع إميل هولم ظهير بولونيا رونالدو أكثر الغاضبين؟ تقرير: الهلال يتفق مع اتحاد جدة على ضم بنزيمة
أخر الأخبار
كريستال بالاس يضم ستراند لارسن من ولفرهامبتون 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيفرتون يضم تيريك جورج من تشيلسي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: عواد لن يرحل عن الفريق.. ويخضع لعقوبة حاليا 25 دقيقة | الدوري المصري
هدف البنك الأهلي السابق.. ضمك يضم الصلخدي 33 دقيقة | سعودي في الجول
"كريم في معقل الزعيم".. الهلال يتعاقد مع بنزيمة 53 دقيقة | سعودي في الجول
إبراهيم صلاح: سنحاول تعويض نبيل عماد.. وعبد الله السعيد سيشارك بالتدريج ساعة | الدوري المصري
بعد ممارسة العنصرية على أطفاله.. سان ماكسيمان ينتقل إلى لانس ساعة | ميركاتو
بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522599/بعد-ممارسة-العنصرية-على-أطفاله-سان-ماكسيمان-ينتقل-إلى-لانس