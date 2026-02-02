بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 22:50

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل بقميص نادي نورشيلاند

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي التعاقد رسميا مع إبراهيم عادل قادما من الجزيرة الإماراتي.

وتعاقد نورشيلاند مع إبراهيم عادل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند نية الشراء.

وظهر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق ونادي نورشيلاند في فيديو تقديم إبراهيم عادل، وهو يجري مكالمة هاتفية مع مايكل إيسيان نجم منتخب غانا وتشيلسي السابق، والمدرب المساعد في نورشيلاند الآن.

بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الأخدود بهدف

وظهر زيدان وهو يخبر إيسيان أن نادي نورشيلاند سيضم لاعب جديد من مصر ويحمل رقم 14 وهو نفس رقم زيدان مع الفريق الدنماركي في السابق.

وغاب إبراهيم عادل عن المباراتين الأخيرتين للجزيرة.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما انضم للجزيرة في بداية الموسم الحالي قادما من بيراميدز.

وشارك عادل مع الجزيرة حتى الآن في 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويحتل نورشيلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي قد يلعب إبراهيم عادل مباراته الأولى مع نورشلاند ضد سونديرسيكي في الدوري يوم 8 فبراير المقبل.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.

