الأهلي يكشف سبب غياب يوسف بلعمري أمام البنك

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 22:42

كتب : حسام نور الدين

يوسف بلعمري

كشف النادي الأهلي عن سبب غياب المغربي يوسف بلعمري عن قائمة الفريق أمام البنك الأهلي.

يوسف بلعمري

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح الأهلي أن غياب بلعمري جاء بسبب عدم الجاهزية البدنية، خاصة وأن اللاعب لم يشارك في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة.

وعقد يس توروب مدرب الأهلي جلسة مع اللاعب وشرح له وجهة نظره الفنية، تمهيدا لمشاركة بلعمري في المباريات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد توروب لـ بلعمري على ثقته الكاملة في قدراته وهي السبب للتعاقد معه وقيده في القائمة الإفريقية.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وشهدت القائمة ظهور المهاجم كامويش، وغياب ياسر إبراهيم للإصابة وأيضا هادي رياض المنضم حديثا للفريق.

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان - عمرو الجزار – محمد هاني – أحمد عيد – محمد شكري – أحمد نبيل "كوكا" – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – أليو ديانج – أشرف بنشرقي – طاهر محمد – حسين الشحات – زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه – مروان عثمان - يلسين كامويش

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

