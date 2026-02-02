لصالح النصر.. الهلال يتعادل مع أهلي جدة في الدوري السعودي
الإثنين، 02 فبراير 2026 - 22:06
كتب : FilGoal
تعادل الهلال مع أهلي جدة بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب المملكة أرينا بالجولة 20 من الدوري السعودي.
المبارة شهدت سيطرة أكبر من جانب الهلال الذي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل.
ونجح سالم الدوسري في تسجيل هدفا للهلال بالدقيقة 85 ولكن الهدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.
وشهدت الدقيقة 94 طرد علي مجرشي لاعب أهلي جدة لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.
التعادل جاء في صالح النصر والذي ينافس الثنائي على صدارة جدول الترتيب.
وارتفع رصيد الهلال للنقطة 47 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث.
ويلتقي الهلال في مباراته المقبلة مع الأخدود خارج ملعبه، بينما يلعب أهلي جدة مع الحزم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
