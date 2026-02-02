بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الأخدود بهدف

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 21:51

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - الهلال

تعادل نيوم مع منافسه الأخدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك المصري أحمد حجازي مدافع نيوم في المباراة كاملة.

وأحرز ألكسندر لاكازيت هدف نيوم، بينما سجل خالد ناري هدف الأخدود.

وافتتح ناري النتيجة مبكرا في الدقيقة الرابعة من صناعة كريستيان باسوجوج.

وفي الدقيقة 83 حصل نيوم على ركلة جزاء عن طريق فارس عابدي ونفذها لاكازيت بنجاح.

وحصل نايف عسيري لاعب الأخدود على بطاقة صفراء في الدقيقة 84 ثم طرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وسيواجه نيوم خصمه الرياض في الجولة المقبلة من الدوري، بينما سيلعب الأخدود أمام الهلال في المنافسة ذاتها.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد نيوم للنقطة 25 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

ووصل الأخدود للنقطة العاشرة في المركز الـ 17 أي قبل الأخير.

أحمد حجازي الهلال الأخدود نيوم
