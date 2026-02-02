الإعارة الثالثة.. روما يتعاقد مع بريان زاراجوزا من بايرن ميونيخ

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 21:43

كتب : FilGoal

بريان زاراجوزا - بايرن ميونيخ

أعلن نادي روما تعاقده مع بريان زاراجوزا قادما من بايرن ميونيخ.

وانضم زاراجوزا لروما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

اللاعب كان قد قضى النفس الأول من الموسم الحالي معارا إلى سيلتا فيجو قبل أن يعود لبايرن في يناير وينتقل لروما.

وحصل زاراجوزا على قميص رقم 97 مع روما.

ولعب زاراجوزا 26 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص سيلتا فيجو وسجل خلالهم هدفين وصنع 4.

ولم يشارك زاراجوزا مع بايرن ميونيخ سوى في 7 مباريات بعد الانضمام للفريق ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

اللاعب الإسباني انضم لبايرن في 2024 قادما من غرناطة وخرج في فترتي إعارة لأوساسونا وسيلتا فيجو.

ويحتل روما حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويلعب روما بعد قليل مع أودينيزي في الدوري.

روما بايرن ميونيخ الدوري الإيطالي بريان زاراجوزا
