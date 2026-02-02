يوفنتوس يتعاقد مع إميل هولم ظهير بولونيا

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

إميل هولم لاعب يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع إميل هولم قادما من بولونيا.

وحصل يوفنتوس على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة جتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

في المقابل حصل بولونيا على خدمات جواو بيدرو ظهير يوفنتوس.

أخبار متعلقة:
الإعارة الرابعة.. فيورنتينا يضم روجاني من يوفنتوس تقرير: يوفنتوس يخطط لخطف سورلوث في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع مباشرة قبل مواجهة بارما.. يوفنتوس يضم جيريمي بوجا

الظهير الأيمن السويدي صاحب الـ 25 عاما انضم لبولونيا في 2024 قادما من سبيزيا.

ومنذ بداية الموسم لعب هولم 19 مباراة بقميص بولونيا وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.

وسبق لهولم المشاركة في 16 مباراة بقميص منتخب السويد وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وأصبح هولم ثاني صفقات يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع جيريمي بوجا جناح نيس.

ويحتل يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.

إميل هولم يوفنتوس بولونيا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
الإعارة الثالثة.. روما يتعاقد مع بريان زاراجوزا من بايرن ميونيخ مانشستر سيتي يعلن إعارة لاعبه كالفين فيليبس إلى شيفيلد رومانو: بايرن يتفق مع أوباميكانو على تجديد عقده ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة سكاي: نوتنجهام فورست يحدد بديل زينتشينكو مقابل مبلغ منخفض سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي تليجراف: 3 مرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله عن مانشستر سيتي كونتي: نتحدث عن كثرة المباريات في الموسم لكن لا أحد يفعل شيئا
أخر الأخبار
لصالح النصر.. الهلال يتعادل مع أهلي جدة في الدوري السعودي 6 دقيقة | سعودي في الجول
بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الأخدود بهدف 20 دقيقة | سعودي في الجول
الإعارة الثالثة.. روما يتعاقد مع بريان زاراجوزا من بايرن ميونيخ 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يعلن إعارة لاعبه كالفين فيليبس إلى شيفيلد 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يتعاقد مع إميل هولم ظهير بولونيا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بايرن يتفق مع أوباميكانو على تجديد عقده 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
رونالدو أكثر الغاضبين؟ تقرير: الهلال يتفق مع اتحاد جدة على ضم بنزيمة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522592/يوفنتوس-يتعاقد-مع-إميل-هولم-ظهير-بولونيا