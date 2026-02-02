يوفنتوس يتعاقد مع إميل هولم ظهير بولونيا
الإثنين، 02 فبراير 2026 - 21:24
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع إميل هولم قادما من بولونيا.
إيميل هولم
النادي : بولونيا
وحصل يوفنتوس على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة جتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.
في المقابل حصل بولونيا على خدمات جواو بيدرو ظهير يوفنتوس.
الظهير الأيمن السويدي صاحب الـ 25 عاما انضم لبولونيا في 2024 قادما من سبيزيا.
ومنذ بداية الموسم لعب هولم 19 مباراة بقميص بولونيا وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.
وسبق لهولم المشاركة في 16 مباراة بقميص منتخب السويد وسجل هدفين وصنع مثلهما.
وأصبح هولم ثاني صفقات يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع جيريمي بوجا جناح نيس.
ويحتل يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.
