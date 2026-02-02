رومانو: بايرن يتفق مع أوباميكانو على تجديد عقده

توصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع دايوت أوباميكانو لاعب الفريق إلى اتفاق لتجديد عقده.

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات فإن بايرن ميونيخ اتفق مع أوباميكانو على تجديد عقده حتى 2030.

وتفاوض بايرن ميونيخ كثيرا مع المدافع الفرنسي وظلت المفاوضات في شد وجذب مع دخول ريال مدريد لضمه في وقت سابق حسب التقارير الصحفية.

ووصلت المفاوضات بين بايرن ميونخ وأوباميكانو إلى طريق مسدود، لكن تمكنت إدارة النادي البافاري من إزالة العقبات والاختلافات حتى تم التوصل لاتفاق.

وانضم أوباميكانو إلى بايرن ميونخ قادما من لايبزيج عام 2021 مقابل 40 مليون يورو.

وخاض أوبامياكنو 178 مباراة مع بايرن ميونيخ، وفاز بـ 3ألقاب للدوري الألماني، و3 ألقاب للسوبر الألماني.

