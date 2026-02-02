رومانو: بايرن يتفق مع أوباميكانو على تجديد عقده
الإثنين، 02 فبراير 2026 - 21:24
كتب : FilGoal
توصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع دايوت أوباميكانو لاعب الفريق إلى اتفاق لتجديد عقده.
دايو أوباميكانو
النادي : بايرن ميونيخ
وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات فإن بايرن ميونيخ اتفق مع أوباميكانو على تجديد عقده حتى 2030.
وتفاوض بايرن ميونيخ كثيرا مع المدافع الفرنسي وظلت المفاوضات في شد وجذب مع دخول ريال مدريد لضمه في وقت سابق حسب التقارير الصحفية.
ووصلت المفاوضات بين بايرن ميونخ وأوباميكانو إلى طريق مسدود، لكن تمكنت إدارة النادي البافاري من إزالة العقبات والاختلافات حتى تم التوصل لاتفاق.
وانضم أوباميكانو إلى بايرن ميونخ قادما من لايبزيج عام 2021 مقابل 40 مليون يورو.
وخاض أوبامياكنو 178 مباراة مع بايرن ميونيخ، وفاز بـ 3ألقاب للدوري الألماني، و3 ألقاب للسوبر الألماني.
نرشح لكم
رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف سيميوني من الإقالة رغم ما حدث الموسم الماضي.. برلين تستضيف نهائي كأس ألمانيا حتى 2030 هازارد: ساري نصحني بأن أستلهم حياة كريستيانو وهذه اللحظة الأجمل في مسيرتي جنابري يمدد تعاقده مع بايرن رومانو: بورتو رفض محاولات أتليتكو مدريد للتخلي عن فيجا ردايو مونت كارلو: موناكو يستبعد بوجبا من قائمة دوري أبطال أوروبا مرموش: محظوظ جدا بالهدف الأول.. وكنت أتمنى تسجيل هاتريك جديد في نيوكاسل كأس ملك إسبانيا - سوسيداد وبلباو يحسمان تأهلهما للدور نصف النهائي بالدقائق الأخيرة