رونالدو أكثر الغاضبين؟ تقرير: الهلال يتفق مع اتحاد جدة على ضم بنزيمة

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 21:04

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع نظيره اتحاد جدة على التعاقد مع كريم بنزيمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن بنزيمة سينتقل إلى الهلال لمدة موسم ونصف.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في السعودية اليوم الاثنين.

ويشعر بنزيمة بالغضب من المسؤولين في اتحاد جدة بسبب عرض التجديد الذي حصل عليه.

ورفض بنزيمة التواجد في مباراة الاتحاد ضد الفتح التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الحالي.

أما على الجانب الآخر، أثارت المفاوضات على إتمام هذه الصفقة غضب كريستيانو رونالدو لاعب النصر وقرر عدم المشاركة مع فريقه ضد الرياض في بطولة الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن غياب قائد النصر لا يرتبط بأسباب بدنية أو بالتحضير لمواجهة اتحاد جدة المقبلة، وإنما بسبب استيائه من إدارة صندوق الاستثمار السعودي لشؤون النادي، خاصة مقارنة بما يراه من دعم أكبر لمنافسين آخرين يخضعون للإدارة نفسها.

وأشارت إلى أن رونالدو يشعر بوجود تراجع في حجم الاستثمار داخل النصر، في ظل عدم تلبية طلبات التدعيم، إذ اقتصر تعاقد النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية على ضم لاعب واحد فقط هو حيدر عبدالكريم، لاعب الوسط العراقي صاحب 21 عاما.

وأضاف التقرير أن تجميد صلاحيات بعض المسؤولين داخل النادي، ومن بينهم عناصر برتغالية في الهيكل الإداري، ساهم في زيادة حالة الغضب لدى رونالدو، الذي يرى أن الوضع الحالي يؤثر سلبا على قدرة الفريق على المنافسة.

ويأتي ذلك تزامنا مع وجود نشاط ملحوظ لنادي الهلال في سوق الانتقالات، من خلال صفقات بارزة ودعم فني وإداري واضح، ما يعزز شعور الفارق بين الأندية لدى قائد النصر.

وكانت مؤشرات التوتر قد ظهرت سابقا داخل النصر، بعدما تحدث جورجي جيسوس عن اختلاف النفوذ بين الأندية، في تصريحات أثارت جدلا واسعا داخل الكرة السعودية.

ميركاتو الهلال كريم بنزيمة اتحاد جدة
