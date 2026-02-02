خبر في الجول - النجمة السعودي يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 20:56

كتب : FilGoal

هدف نبيل عماد - الزمالك × مودرن

أتم النجمة السعودي اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيحصل على مليون دولار تشمل الحوافز مع تنازل اللاعب عن مستحقاته.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب قد أجرى الكشف الطبي في القاهرة وسيوقع على عقد مع النجمة لمدة موسم ونصف.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في نهاية الموسم المقبل.

وتنتهي فترة الانتقالات في السعودية بنهاية اليوم الاثنين.

وكان الزمالك قد ضم نبيل عماد في صيف 2022 قادما من بيراميدز.

وحصل نبيل عماد مع الزمالك على بطولة كأس مصر والكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويتذيل فريق النجمة السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

ورحل من الزمالك خلال الشتاء الجاري ناصر ماهر إلى بيراميدز بمقابل مادي، بينما الثنائي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي انتقل إلى الوداد واتحاد طنجة بالترتيب دون مقابل بعد فسخ عقده.

