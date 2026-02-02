قائمة الأهلي – ظهور كامويش أمام البنك.. وغياب ياسر وهادي وبلعمري

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 20:26

كتب : حسام نور الدين

كامويش مهاجم الأهلي

ظهر يلسين كامويش مهاجم الأهلي الجديد في قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وشهدت القائمة ظهور المهاجم كامويش، وغياب ياسر إبراهيم للإصابة وأيضا هادي رياض المنضم حديثا للفريق.

أخبار متعلقة:
أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية كرة سلة - الأهلي يعلن رحيل مروان سرحان لظروف أسرية عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان - عمرو الجزار – محمد هاني – أحمد عيد – محمد شكري – أحمد نبيل "كوكا" – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – أليو ديانج – أشرف بنشرقي – طاهر محمد – حسين الشحات – زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه – مروان عثمان - يلسين كامويش

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

الأهلي الدوري المصري البنك الأهلي كامويش
نرشح لكم
خبر في الجول - النجمة السعودي يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد سبب غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي أمام البنك مران الزمالك - عمر جابر يشارك في جزء.. وأحمد حسام يبدأ الركض حول الملعب أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف خبر في الجول – الزمالك يتلقى عرضا من النجمة السعودي لضم نبيل عماد.. وموقف اللاعب
أخر الأخبار
بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الأخدود بهدف 2 دقيقة | سعودي في الجول
الإعارة الثالثة.. روما يتعاقد مع بريان زاراجوزا من بايرن ميونيخ 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يعلن إعارة لاعبه كالفين فيليبس إلى شيفيلد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يتعاقد مع إميل هولم ظهير بولونيا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بايرن يتفق مع أوباميكانو على تجديد عقده 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
رونالدو أكثر الغاضبين؟ تقرير: الهلال يتفق مع اتحاد جدة على ضم بنزيمة 50 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - النجمة السعودي يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522586/قائمة-الأهلي-ظهور-كامويش-أمام-البنك-وغياب-ياسر-وهادي-وبلعمري