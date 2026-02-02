قائمة الأهلي – ظهور كامويش أمام البنك.. وغياب ياسر وهادي وبلعمري

ظهر يلسين كامويش مهاجم الأهلي الجديد في قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي.

إيلتسين كامويش النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وشهدت القائمة ظهور المهاجم كامويش، وغياب ياسر إبراهيم للإصابة وأيضا هادي رياض المنضم حديثا للفريق.

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان - عمرو الجزار – محمد هاني – أحمد عيد – محمد شكري – أحمد نبيل "كوكا" – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – أليو ديانج – أشرف بنشرقي – طاهر محمد – حسين الشحات – زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه – مروان عثمان - يلسين كامويش

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.