مران الزمالك - عمر جابر يشارك في جزء.. وأحمد حسام يبدأ الركض حول الملعب

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 20:20

كتب : FilGoal

أحمد حسام - الزمالك ضد الجونة

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد الكلية الحربية.

أحمد حسام

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك قد فاز أمس الأحد على المصري بهدفين مقابل هدف على ملعب السويس الجديد بالجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد المران عودة عمر جابر للمشاركة في جزء من التدريبات في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

أخبار متعلقة:
أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف خبر في الجول – الزمالك يتلقى عرضا من النجمة السعودي لضم نبيل عماد.. وموقف اللاعب مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد لجنة الأموال العامة في النادي

وبدأ أحمد حسام لاعب الفريق تدريبات الجري حول ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخاض لاعبي الفريق الأول الذين لم يشاركوا في مباراة المصرية والبدلاء تدريبات بدنية قوية.

ويستعد الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بعد غدا الأربعاء في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة.

الزمالك عمر جابر أحمد حسام
نرشح لكم
خبر في الجول - النجمة السعودي يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد سبب غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي أمام البنك قائمة الأهلي – ظهور كامويش أمام البنك.. وغياب ياسر وهادي وبلعمري أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف خبر في الجول – الزمالك يتلقى عرضا من النجمة السعودي لضم نبيل عماد.. وموقف اللاعب
أخر الأخبار
بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الأخدود بهدف 3 دقيقة | سعودي في الجول
الإعارة الثالثة.. روما يتعاقد مع بريان زاراجوزا من بايرن ميونيخ 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يعلن إعارة لاعبه كالفين فيليبس إلى شيفيلد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يتعاقد مع إميل هولم ظهير بولونيا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بايرن يتفق مع أوباميكانو على تجديد عقده 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
رونالدو أكثر الغاضبين؟ تقرير: الهلال يتفق مع اتحاد جدة على ضم بنزيمة 50 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - النجمة السعودي يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522585/مران-الزمالك-عمر-جابر-يشارك-في-جزء-وأحمد-حسام-يبدأ-الركض-حول-الملعب