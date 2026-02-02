مران الزمالك - عمر جابر يشارك في جزء.. وأحمد حسام يبدأ الركض حول الملعب

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد الكلية الحربية.

أحمد حسام النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك قد فاز أمس الأحد على المصري بهدفين مقابل هدف على ملعب السويس الجديد بالجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد المران عودة عمر جابر للمشاركة في جزء من التدريبات في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وبدأ أحمد حسام لاعب الفريق تدريبات الجري حول ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخاض لاعبي الفريق الأول الذين لم يشاركوا في مباراة المصرية والبدلاء تدريبات بدنية قوية.

ويستعد الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بعد غدا الأربعاء في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة.