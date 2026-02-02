أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 20:11

كتب : FilGoal

بيراميدز

يستكمل بيراميدز مبارياته في شهر فبراير الجاري، وذلك بعدما فاز على نهضة بركان المغربي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر بيراميدز مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، ويعود لاستكمال مبارياته في الدوري المصري.

وخلال شهر فبراير يلعب بيراميدز 4 مباريات في الدوري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

وإليكم أجندة مباريات بيراميدز في شهر فبراير الحالي يقدمها لكم FilGoal.com:

سموحة × بيراميدز

الدوري المصري – 4 فبراير

برج العرب – 5 مساء

*********

ريفيرز يونايتد × بيراميدز

دوري أبطال إفريقيا – 8 فبراير

6 مساء

*********

إنبي × بيراميدز

الدوري المصري – 10 فبراير

بتروسبورت – 5 مساء

*********

بيراميدز × باور ديناموز

دوري أبطال إفريقيا – 13 فبراير

الدفاع الجوي – 6 مساء

*********

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري – 20 فبراير

الدفاع الجوي – 9:30 مساء

*********

غزل المحلة × بيراميدز

الدوري المصري – 24 فبراير

غزل المحلة – 9:30

الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا بيراميدز أجندة بيراميدز في فبراير
