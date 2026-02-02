أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 19:32

كتب : FilGoal

الأهلي

وخلال شهر فبراير يلعب الأهلي 7 مباريات ما بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي مبارياته في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري ثم الجيش الملكي المغربي.

كما يلعب الأهلي 5 مباريات في الدوري منها 3 خلال شهر رمضان.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يعلن رحيل مروان سرحان لظروف أسرية هدف البنك الأهلي.. ضمك السعودي يتوصل لاتفاق لضم الصلخدي ترتيب أبطال إفريقيا - تفوق الأهلي وتأهل بيراميدز.. ومفاجآت بالمركز الثاني قبل جولتين

وإليكم أجندة مباريات الأهلي في شهر فبراير يقدمها لكم FilGoal.com:

البنك الأهلي × الأهلي

الدوري المصري – 3 فبراير

استاد القاهرة – 8 مساء

*********

شبيبة القبائل × الأهلي

دوري أبطال إفريقيا – 7 فبراير

9 مساء

*********

الأهلي × الإسماعيلي

الدوري المصري – 11 فبراير

برج العرب – 5 مساء

*********

الأهلي × الجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا – 13 فبراير

استاد القاهرة – 6 مساء

*********

الأهلي × الجونة

الدوري المصري – 19 فبراير

استاد القاهرة – 9:30 مساء

*********

سموحة × الأهلي

الدوري المصري – 23 فبراير

برج العرب – 9:30 مساء

*********

الأهلي × زد

الدوري المصري – 28 فبراير

استاد القاهرة – 9:30 مساء

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا أجندة مباريات الأهلي
نرشح لكم
ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة سبب غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي أمام البنك قائمة الأهلي – ظهور كامويش أمام البنك.. وغياب ياسر وهادي وبلعمري مران الزمالك - عمر جابر يشارك في جزء.. وأحمد حسام يبدأ الركض حول الملعب أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف خبر في الجول – الزمالك يتلقى عرضا من النجمة السعودي لضم نبيل عماد.. وموقف اللاعب
أخر الأخبار
مانشستر سيتي يعلن إعارة لاعبه كالفين فيليبس إلى شيفيلد 53 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يتعاقد مع إميل هولم ظهير بولونيا 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بايرن يتفق مع أوباميكانو على تجديد عقده 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
رونالدو أكثر الغاضبين؟ تقرير: الهلال يتفق مع اتحاد جدة على ضم بنزيمة 37 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - النجمة السعودي يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم نبيل عماد 44 دقيقة | الدوري المصري
سبب غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي أمام البنك ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – ظهور كامويش أمام البنك.. وغياب ياسر وهادي وبلعمري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522582/أجندة-الأهلي-في-فبراير-قمتين-ضد-الجيش-الملكي-والشبيبة-و3-سهرات-رمضانية