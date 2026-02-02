أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية
الإثنين، 02 فبراير 2026 - 19:32
كتب : FilGoal
وخلال شهر فبراير يلعب الأهلي 7 مباريات ما بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.
ويختتم الأهلي مبارياته في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري ثم الجيش الملكي المغربي.
كما يلعب الأهلي 5 مباريات في الدوري منها 3 خلال شهر رمضان.
وإليكم أجندة مباريات الأهلي في شهر فبراير يقدمها لكم FilGoal.com:
البنك الأهلي × الأهلي
الدوري المصري – 3 فبراير
استاد القاهرة – 8 مساء
*********
شبيبة القبائل × الأهلي
دوري أبطال إفريقيا – 7 فبراير
9 مساء
*********
الأهلي × الإسماعيلي
الدوري المصري – 11 فبراير
برج العرب – 5 مساء
*********
الأهلي × الجيش الملكي
دوري أبطال إفريقيا – 13 فبراير
استاد القاهرة – 6 مساء
*********
الأهلي × الجونة
الدوري المصري – 19 فبراير
استاد القاهرة – 9:30 مساء
*********
سموحة × الأهلي
الدوري المصري – 23 فبراير
برج العرب – 9:30 مساء
*********
الأهلي × زد
الدوري المصري – 28 فبراير
استاد القاهرة – 9:30 مساء