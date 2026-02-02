أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية

وخلال شهر فبراير يلعب الأهلي 7 مباريات ما بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي مبارياته في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري ثم الجيش الملكي المغربي.

كما يلعب الأهلي 5 مباريات في الدوري منها 3 خلال شهر رمضان.

وإليكم أجندة مباريات الأهلي في شهر فبراير يقدمها لكم FilGoal.com:

البنك الأهلي × الأهلي

الدوري المصري – 3 فبراير

استاد القاهرة – 8 مساء

*********

شبيبة القبائل × الأهلي

دوري أبطال إفريقيا – 7 فبراير

9 مساء

*********

الأهلي × الإسماعيلي

الدوري المصري – 11 فبراير

برج العرب – 5 مساء

*********

الأهلي × الجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا – 13 فبراير

استاد القاهرة – 6 مساء

*********

الأهلي × الجونة

الدوري المصري – 19 فبراير

استاد القاهرة – 9:30 مساء

*********

سموحة × الأهلي

الدوري المصري – 23 فبراير

برج العرب – 9:30 مساء

*********

الأهلي × زد

الدوري المصري – 28 فبراير

استاد القاهرة – 9:30 مساء