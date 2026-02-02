أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان

يستكمل الزمالك مبارياته في شهر فبراير الجاري بعدما فاز على المصري في مجموعات الكونفدرالية.

وفاز الزمالك على المصري بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية ليتصدر مجموعته.

وفي المتبقي من شهر فبراير سيلعب الزمالك 6 مباريات، بواقع مباراتين في الكونفدرالية و4 مباريات في الدوري المصري.

كما يلعب الزمالك مباراتين في شهر رمضان في الدوري ضد حرس الحدود وزد.

ويستعرض معكم FilGoal.com أجندة مباريات الزمالك في شهر فبراير الجاري:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك

الدوري المصري – 4 فبراير

استاد هيئة قناة السويس – 8 مساء

********

زيسكو × الزمالك

الكونفدرالية – 8 فبراير

3 مساء

********

الزمالك × سموحة

الدوري المصري – 12 فبراير

استاد القاهرة – 5 مساء

********

الزمالك × كايزر تشيفز

الكونفدرالية – 15 فبراير

استاد القاهرة

********

الزمالك × حرس الحدود

الدوري المصري – 20 فبراير

استاد القاهرة – 9:30 مساء

********

زد × الزمالك

الدوري المصري – 24 فبراير

استاد القاهرة – 9:30 مساء