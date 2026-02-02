مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 19:19

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - سيراميكا كليوباترا - عمار ياسر

أجرى عمار ياسر مهاجم فريق شباب الزمالك مواليد 2005، عملية ناجحة في غضروف الركبة، بواسطة المنظار الجراحي، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

عمار ياسر

النادي : الزمالك

الزمالك

وأكد عمار ياسر أن حالته الطبية مطمئنة بعد إجراء المنظار الجراحي، وسيغادر المستشفى مساء اليوم بعد الاطمئنان على حالته.

وأشار اللاعب إلى أنه سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن عمار ياسر تعرض للإصابة في غضروف الركبة، خلال المشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وتم تصعيد عمار ياسر للفريق الأول في إطار سياسة نادي الزمالك بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين لدعم الفريق الأول.

عمار ياسر صاحب الـ20 عاما لعب هذا الموسم مباراة واحدة مع الفريق الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر أمام الاتحاد السكندري.

الزمالك الدوري المصري عمار ياسر
