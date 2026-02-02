كونتي: نتحدث عن كثرة المباريات في الموسم لكن لا أحد يفعل شيئا

الإثنين، 02 فبراير 2026

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

واصل أنطونيو كونتي المدير لنابولي الشكوى من كثرة المباريات خلال الموسم الجاري.

وقال كونتي للصحفيين: "كثرة المباريات في الموسم؟ الجميع يتحدث عن الأمر لكن في النهاية لا أحد يفعل شيئا هذه هي الحقيقة".

وأضاف "سنستمر على هذا النحو ونحن نعلم أن ما قلته صحيح حول كثرة المباريات في الموسم والمخاطر مرتفعة للغاية، لكن في النهاية لا يتم فعل أي شيء".

وأنهى حديثه قائلا: "أليجري يريد اللعب الكثير من المباريات؟ لا أعرف ما قاله، لكنه بالتأكيد هذا الموسم لا يلعب عددا كبيرا من المباريات".

وكان أليجري قد قال من قبل: "إذا كنت تريد اللعب في المستوى الأعلى من كرة القدم، فعليك لعب الكثير من المباريات، أتمنى أن ألعب كأس العالم للأندية أيضا".

وأكمل "سمعت كثيرا ناس تقول إن هناك مباريات كثيرة، لكنني دربت يوفنتوس 5 مواسم وحصلت على 5 بطولات للدوري و4 بطولات كأس إيطاليا ووصلت لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين ولعبت أكثر من أي أحد آخر".

وأتم "أتمنى أن أعاني من هذه المشكلات إن كان يمكننا أن نسميها مشكلات".

ويلعب أليجري خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري الإيطالي وخرج من كأس إيطاليا.

وخاض ميلان بطولة كأس السوبر الإيطالي، ولم يشارك في البطولات الأوروبية.

أما نابولي فخرج من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري بعد احتلاله المركز الـ 30.

