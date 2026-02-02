الإعارة الرابعة.. فيورنتينا يضم روجاني من يوفنتوس

أعلن نادي فيورنتينا تعاقده مع دانييلي روجاني لاعب يوفنتوس على سبيل الإعارة.

الإعارة ستتم حتى نهاية الموسم مقابل 500 ألف يورو.

ووضع يوفنتوس بند إجبارية الشراء ولكن يتم تفعيل البند فقط في حالة ضمان فيورنتينا البقاء بالدوري الإيطالي.

عقد روجاني مع يوفنتوس يمتد حتى موسم 2028.

صاحب الـ 31 عاما انضم ليوفنتوس في 2015 قادما من إمبولي.

وخلال فترة تواجده في يوفنتوس خرج روجاني في أكثر من فترة إعارة لرين وكالياري وأياكس أمستردام.

الإعارة الأخيرة كانت بالموسم الماضي بعد أن انضم لأياكس أمستردام.

وخلال الموسم الحالي شارك روجاني في 8 مباريات بقميص يوفنتوس.

ويحتل فيورنتينا حاليا المركز الـ 18 برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة عن ليتشي صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.