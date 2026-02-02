خبر في الجول – الزمالك يتلقى عرضا من النجمة السعودي لضم نبيل عماد.. وموقف اللاعب

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 18:32

كتب : FilGoal

نبيل عماد - أسامة الزمراوي - الزمالك - المصري

تلقى نادي الزمالك عرضا من النجمة السعودي للتعاقد مع نبيل عماد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يتلقى عرضا من النجمة السعودي لضم نبيل عماد مقابل 800 ألف دولار.

النادي لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن إتمام الصفقة.

أخبار متعلقة:
مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد لجنة الأموال العامة في النادي ترتيب الكونفدرالية - اشتعال مجموعة الزمالك والمصري.. وسيناريوهات مختلفة للتأهل الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري في الكونفدرالية

اللاعب يرغب في الرحيل وأقرب للانتقال إلى النجمة من البقاء.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في نهاية الموسم المقبل.

وتنتهي فترة الانتقالات في السعودية بنهاية اليوم الاثنين.

وكان الزمالك قد ضم نبيل عماد في صيف 2022 قادما من بيراميدز.

وحصل نبيل عماد مع الزمالك على بطولة كأس مصر والكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويتذيل فريق النجمة السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

ورحل من الزمالك خلال الشتاء الجاري ناصر ماهر إلى بيراميدز بمقابل مادي، بينما الثنائي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي انتقل إلى الوداد واتحاد طنجة بالترتيب دون مقابل بعد فسخ عقده.

نبيل عماد الزمالك ميركاتو النجمة
نرشح لكم
سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي الإعارة الرابعة.. فيورنتينا يضم روجاني من يوفنتوس خبر في الجول - نورشيلاند الدنماركي يتفق مع الجزيرة على ضم إبراهيم عادل سيكو فوفانا ينضم إلى بورتو دي مارزيو: فشل صفقة انتقال ماتيتا إلى ميلان تقرير: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الشاب ثاني التدعيمات.. كهرباء الإسماعيلية يضم جوناثان نجويم هدف البنك الأهلي.. ضمك السعودي يتوصل لاتفاق لضم الصلخدي
أخر الأخبار
أجندة مباريات الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية 33 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب رونالدو.. النصر يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز على الرياض 38 دقيقة | سعودي في الجول
أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان 39 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف 47 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: 3 مرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله عن مانشستر سيتي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي: نتحدث عن كثرة المباريات في الموسم لكن لا أحد يفعل شيئا ساعة | الكرة الأوروبية
الإعارة الرابعة.. فيورنتينا يضم روجاني من يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522574/خبر-في-الجول-الزمالك-يتلقى-عرضا-من-النجمة-السعودي-لضم-نبيل-عماد-وموقف-اللاعب