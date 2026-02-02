خبر في الجول – الزمالك يتلقى عرضا من النجمة السعودي لضم نبيل عماد.. وموقف اللاعب

تلقى نادي الزمالك عرضا من النجمة السعودي للتعاقد مع نبيل عماد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يتلقى عرضا من النجمة السعودي لضم نبيل عماد مقابل 800 ألف دولار.

النادي لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن إتمام الصفقة.

اللاعب يرغب في الرحيل وأقرب للانتقال إلى النجمة من البقاء.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في نهاية الموسم المقبل.

وتنتهي فترة الانتقالات في السعودية بنهاية اليوم الاثنين.

وكان الزمالك قد ضم نبيل عماد في صيف 2022 قادما من بيراميدز.

وحصل نبيل عماد مع الزمالك على بطولة كأس مصر والكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويتذيل فريق النجمة السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

ورحل من الزمالك خلال الشتاء الجاري ناصر ماهر إلى بيراميدز بمقابل مادي، بينما الثنائي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي انتقل إلى الوداد واتحاد طنجة بالترتيب دون مقابل بعد فسخ عقده.