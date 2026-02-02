خبر في الجول - نورشيلاند الدنماركي يتفق مع الجزيرة على ضم إبراهيم عادل
الإثنين، 02 فبراير 2026 - 17:48
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي نورشيلاند الدنماركي اتفاقه مع الجزيرة الإماراتي لضم لاعبه إبراهيم عادل.
إبراهيم عادل
النادي : الجزيرة
وعلم FilGoal.com ان نورشيلاند اتفق مع الجزيرة على استعارة إبراهيم عادل حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.
وغاب إبراهيم عادل عن المباراتين الأخيرتين للجزيرة.
اللاعب صاحب الـ 24 عاما انضم للجزيرة في بداية الموسم الحالي قادما من بيراميدز.
وشارك عادل مع الجزيرة حتى الآن في 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
ويحتل نورشلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.
وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي قد يلعب إبراهيم عادل مباراته الأولى مع نورشلاند ضد سونديرسيكي في الدوري يوم 8 فبراير المقبل.
نورشلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.
نرشح لكم
تقرير: إنتر يرفض عرضا لضم فراتيزي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات رئيس بايرن ميونيخ: أشعر بخيبة أمل من موقف أوباميكانو توتو سبورت: فيورنتينا يقترب من استعارة روجاني مع بند إلزامي حال الاستمرار في الدوري كادينا سير: بعد مباراتين فقط.. إصابة تير شتيجن واحتمالية غيابه لمدة شهرين سباليتي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع إيكاردي.. ويكشف موقف يلديز تقرير: يوفنتوس يخطط لخطف سورلوث في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية تقرير: عودة دوران لـ النصر مستبعدة.. و3 أندية إنجليزية مترددة في ضم اللاعب الهلال يضم ميتي مهاجم رين