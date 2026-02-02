خبر في الجول - نورشيلاند الدنماركي يتفق مع الجزيرة على ضم إبراهيم عادل

أتم نادي نورشيلاند الدنماركي اتفاقه مع الجزيرة الإماراتي لضم لاعبه إبراهيم عادل.

وعلم FilGoal.com ان نورشيلاند اتفق مع الجزيرة على استعارة إبراهيم عادل حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وغاب إبراهيم عادل عن المباراتين الأخيرتين للجزيرة.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما انضم للجزيرة في بداية الموسم الحالي قادما من بيراميدز.

وشارك عادل مع الجزيرة حتى الآن في 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويحتل نورشلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي قد يلعب إبراهيم عادل مباراته الأولى مع نورشلاند ضد سونديرسيكي في الدوري يوم 8 فبراير المقبل.

نورشلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.