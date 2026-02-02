سيكو فوفانا ينضم إلى بورتو
الإثنين، 02 فبراير 2026 - 17:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي بورتو البرتغالي يوم الاثنين ضم الإيفواري سيكو فوفانا قادما من ستاد رين الفرنسي.
سيكو فوفانا
النادي : ستاد رين
وانضم الدولي الإيفواري لبورتو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وانتقل سيكو فوفانا لصفوف رين في يناير الماضي.
وقتها كلفت الصفقة 20 مليون يورو وبعقد يمتد حتى 2029.
وخاض فوفانا مع رين 29 مباراة في مختلف المسابقات وسجل هدفين.
البالغ من العمر 30 عاما لعب من قبل لفرق فولام وباستيا وأودينيزي ولانس قبل خوض التجربة السعودية في النصر والاتفاق.
ومثّل فوفانا منتخب كوت ديفوار في 31 مباراة دولية وسجل 7 أهداف وساهم في تتويج الأفيال بلقب أمم إفريقيا 2023.
ويحتل بورتو صدارة الدوري البرتغالي برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه سبورتنج لشبونة الذي لعب مباراة أكثر.
