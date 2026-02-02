كرة سلة - الأهلي يعلن رحيل مروان سرحان لظروف أسرية
الإثنين، 02 فبراير 2026 - 17:21
كتب : FilGoal
نرشح لكم
كرة سلة – قادما من أمريكا.. الزمالك يعلن ضم إسماعيل مسعود كرة سلة – الأهلي يعلن ضم مالك ياسر كرة سلة - الاتحاد يضم يوسف رفعت من الزمالك خبر في الجول – الزمالك يوافق على انتقال يوسف رفعت للاتحاد.. وقيد مسعود بدلا منه كرة سلة - بمشاركة الأهلي.. الإعلان عن انطلاق الموسم السادس من الدوري الإفريقي THE BAL كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة من الاعتزال كرة سلة - عضو الاتحاد المصري يستشهد بقمة الأهلي والزمالك لإلغاء المحترفين سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: ننتظر فسخ تعاقد رفعت مع الزمالك.. وعودة شحاتة من الاعتزال