تشكيل النصر - غياب رونالدو أمام الرياض بعد غضبه من إدارة النادي

يغيب كرستيانو رونالدو مهاجم النصر، عن مواجهة فريقه أمام الرياض، والمقررة الخامسة والربع مساء اليوم الإثنين، في الأسبوع الـ19 من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية في وقت سابق أن رونالدو سيغيب عن المباراة بأسباب لا ترتبط بجاهزيته البدنية أو بالتحضير لمواجهة اتحاد جدة المقبلة، وإنما بسبب استيائه من إدارة صندوق الاستثمار السعودي لشؤون النادي، خاصة مقارنة بما يراه من دعم أكبر لمنافسين آخرين يخضعون للإدارة نفسها.

ويحمل سلطان الغنام شارة قيادة النصر بدلا من كرستيانو رونالدو.

ويبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: سلطان الغنام - إنيجو مارتينيز - محمد سيماكان - سعد الناصر

الوسط: علي الحسن - أنجيلو جابرييل - أيمن يحيى

الهجوم: ساديو ماني - عبد الرحمن غريب - جواو فيليكس

وعلى مقاعد البدلاء: نواف العقيدي - نادر الشراري - نواف بوشل - سالم النجدي - حيدر عبد الكريم - عبد الله الخيبري - هارون كمارا - محمد مران -

وكانت قد أشارت تقارير سعودية إلى اقتراب انتقال كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة إلى صفوف الهلال على سبيل الإعارة.

ويشعر كريستيانو رونالدو بالغضب بسبب تدعيم فريق الهلال أكثر من أي فريق آخر.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، متخلفا عن الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط.