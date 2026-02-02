مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد لجنة الأموال العامة في النادي

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 16:07

كتب : FilGoal

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن سبب تواجد لجنة الأموال العامة العليا في النادي اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لجنة الأموال العامة العليا الموجودة بنادي الزمالك حالياً تقوم بفحص تقارير خاصة عن فترة سابقة بالنادي قبل تولي مجلس الإدارة الحالي."

وأضاف "اللجنة تباشر عملها بنادي الزمالك بدءًا من اليوم وتم تخصيص مكان بالنادي."

وأكمل "هناك تقارير تخص الفترة التي سبقت انتخاب مجلس الإدارة الحالي سيتم دراستها وفحصها خلال مهمة عمل اللجنة الموجودة حالياً بالنادي."

وأتم "النادي جاهز تماماً للتعاون مع اللجنة وتوفير كل المستندات المطلوبة أولاً بأول لتسهيل عمل اللجنة بما يضمن الحفاظ على المال العام ووفقاً للأطر القانونية المتعارف عليها."

وتولى مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، مناصبهم في أكتوبر 2023.

