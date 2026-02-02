تقرير: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الشاب

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 16:04

كتب : FilGoal

جورج إلينيخينا

توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الشاب جورج إلينيخينا في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، حسب شبكة راديو مونت كارلو.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة سيدفع 33 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا.

وأضاف التقرير أنه من المقرر أن تجري محادثات بين إلينيخينا والنادي السعودي للاتفاق على العقد الشخصي خلال هذه الساعات.

ويبحث اتحاد جدة عن مهاجم صريح بسبب ضبابية مستقبل قائده كريم بنزيمة مع النادي.

تأثير الدومينو قد ينقل بنزيمة والنصيري وكانتي بين الهلال واتحاد جدة وفنربخشة

يذكر أن إلينيخينا انضم إلى موناكو قبل عام ونصف قادمًا من رويال أنتويرب مقابل 17 مليون يورو.

وسجل الفرنسي ذو الأصول النيجيرية 10 أهداف فقط في 51 مباراة مع نادي الإمارة.

