ثاني التدعيمات.. كهرباء الإسماعيلية يضم جوناثان نجويم

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية ضم الكاميروني جوناثان نجويم في صفقة انتقال حر.

وخاض نجويم تجربته الأخيرة في صفوف مودرن سبورت قبل أن ينتهي تعاقده قبل انطلاق الموسم الجاري.

وكشف نادي كهرباء الإسماعيلية عبر حسابه الرسمي ضم جوناثان نجويم في ثاني صفقاته الشتوية.

وسبق وأن لعب نجويم لناديي الجونة ومودرن سبورت في الدوري المصري.

ويشغل الكاميروني صاحب الـ 34 عاما مركز الظهير الأيسر.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ20 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

وبشكل عام خاض نجويم 177 مباراة في الدوري المصري وساهم في 46 هدفا.

إذ نجح نجويم في تسجيل 11 هدفا وصناعة 35 آخرين.

ولعب مع الأندية المصري 204 مباراة وساهم في 50 هدفا.

وسبق وأن لعب نجويم رفقة مودرن سبورت في بطولة الكونفدرالية الإفريقية وسجل هدفين وصنع مثلهما في 15 مباراة.