تقرير: إنتر يرفض عرضا لضم فراتيزي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 15:47

كتب : FilGoal

دافيدي فراتيزي - إنتر

رفض إنتر عرضا من لاتسيو للتعاقد مع دافيدي فراتيزي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وينتهي سوق الانتقالات الشتوية مساء اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

وكشف جيانلوكا دي مارزيو، أن لاتسيو تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو من أجل ضم لاعب الوسط الدولي الإيطالي.

وأوضح التقرير أن عرض لاتسيو كان يتضمن الإعارة مع بند إلزامية الشراء بشروط محددة، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إنتر.

ويتمسك إنتر ببقاء فراتيزي، مؤكدا أن اللاعب ليس معروضا للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعاد اسم فراتيزي للارتباط بالعاصمة روما، بعدما نشأ في صفوف لاتسيو قبل انتقاله إلى أكاديمية روما عام 2014، ثم تألقه لاحقا مع ساسولو قبل الانضمام إلى إنتر.

وشهد شهر يناير اهتماما من أندية أخرى بخدمات اللاعب، من بينها نوتنجهام فورست الإنجليزي، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب فشل إنتر في تأمين بديل مناسب في خط الوسط.

وينفرد إنتر بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة عقب خوض 23 مباراة.

