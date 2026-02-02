مؤتمر فليك - عن تجنب الوقوع في فخ ريال مدريد.. وموقف راشفورد وتير شتيجن وجافي

أثنى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، على أداء فريق ألباستي أمام ريال مدريد في دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأطاح ألباستي بريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين في أول مباراة للفريق الملكي تحت قيادة ألفارو أربيلوا المدير الفني للفريق.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة أمام ألباستي "ما قدمه ألباستي ضد ريال مدريد كان جيدا جدا، سيتعين علينا تغيير بعض الأمور، ما يعجبني في الكأس هو هذا بالضبط. في كثير من الأحيان تحصل على نتائج مفاجئة."

ويلتقي برشلونة أمام ألباستي العاشرة مساء الثلاثاء في ربع نهائي كأس إسبانيا.

ولم يفصح فليك عن أي تفاصيل في إجراء تغييرات في تشكيل فريقه أمام ألباستي لتجنب الوقوع في نفس فخ ريال مدريد "سيتعين علينا إدارة دقائق اللعب، لكنني لن أقول من سيبدأ ومن لن يبدأ".

وأوضح فليك "كنت سعيدا بأدائنا أمام إلتشي لكننا أهدرنا العديد من الفرص."

وفاز برشلونة أمام مضيفه إلتشي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، ليتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد.

وتحدث فليك عن موقف تير شتيجن حارس جيرونا المعار من برشلونة "لقد علمت للتو بإصابته، لم أتحدث إليه بعد وأشعر بأسف لأجله، وعلينا نتظار نتائج الفحوصات، لم أحدث مع ديكو وسنرى ما سيحدث."

وتعرض تير شتيجن لإصابة عضلية خلال مواجهة ريال أوفييدو بعد مباراتين فقط مع جيرونا، فيما كشف التقارير الإسبانية عن طبيعة الإصابة وهي عبارة عن تمزق في أوتار الركبة مع احتمالية إصابة الأوتار.

وعن إصابة رافينيا، قال فليك "إنه لاعب مهم لنا، الجزء المهم من الموسم بدأ ونحن بحاجة إلى الجميع، وعندما لا يستطيع اللعب فهذا ليس جيدا."

ويعاني رافينيا من إجهاد في العضلة الضامة لساقه اليمنى، فيما من المستمر أن تستمر فترة تعافيه لمدة أسبوع.

وكشف فليك عن رأيه في صفقات يناير "لم أكن راضيا برحيل درو لكن لم يكن بوسعي فعل شيء، أنا سعيد لأنه إذا كان الجميع في أفضل حالاتهم، فسيكون من الصعب اختيار التشكيلة الأساسية."

وعن موعد عودة جافي لاعب وسط الفريق "الأهم بالنسبة له أن يحافظ على هدوئه ويتعامل مع الأمر بتأن، أمامه مسيرة طويلة ويرغب في اللعب لسنوات عديدة ومن المهم أن يستعيد لياقته ولكن خطوة بخطوة."

كما تحدث عن موقف ماركوس راشفورد من العودة لمانشستر يونايتد "أعتقد أن لديه إمكانيات كبيرة لم يظهرها بعد، وهناك مجال دائم للتحسن، بفضل سرعته ومهارته يمكنه أن يقدم لنا الكثير."

وكشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن كاريك متشوق كثيرا لعودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الحالي في حالة إن استمر كمدير فني للشياطين الحمر.

وأتم هانز فليك "علينا أن نفكر في المستقبل، من المهم الإبقاء على اللاعبين والنظر في كيفية مساعدتهم لنا في المستقبل، هذه هي مهمة ديكو."