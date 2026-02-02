اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي

حققت أمينة عرفي إنجازا تاريخيا بعمر 18 عاما بعد إصدار التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

وصعدت أمينة عرفي للمركز الثاني في ترتيب التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش.

ووصلت أمينة عرفي للمركز الثاني لأول مرة في مشوارها.

وتحافظ هانيا الحمامي على صدارة التصنيف العالمي.

وارتقت الأمريكية أوليفيا ويفر إلى المركز الثالث في ترتيب التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش.

بينما هبطت نوران جوهر إلى المركز الرابع بعد غيابها هذا الموسم لظروف الحمل.

واستمرت نور الشربيني في المركز الخامس من ترتيب التصنيف العالمي.

أما على مستوى الرجال فحافظ مصطفى عسل على صدارة التصنيف.

بينما تقدم كريم عبد الجواد إلى المركز الثالث في التصنيف خلف النيوزلندي بول كول.

ويستعد أبطال الاسكواش لخوض منافسات ويندي سيتي المقامة في شيكاغو خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير الجاري.

وتوج الثنائي مصطفى عسل وهانيا الحمامي لقب بطولة الأبطال التي أقيمت في نيويورك.