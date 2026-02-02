هدف البنك الأهلي.. ضمك السعودي يتوصل لاتفاق لضم الصلخدي

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

محمد الصلخدي لاعب منتخب سوريا

توصل نادي ضمك السعودي لاتفاق مع السوري محمد الصلخدي مدافع نادي فارنامو السويدي، وفقا لجريدة اليوم السعودية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن لاعب منتخب سوريا ووكيله متواجدان في مقر النادي حاليا لحسم الصفقة.

قبل أيام، أبلغ نادي فارنامو السويدي نظيره البنك الأهلي بطلباته المالية لترك السوري محمد الصلخدي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

Image

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي السويدي طلب الحصول على 480 ألف يورو تسدد على 3 دفعات.

250 ألف يورو تدفع خلال 10 أيام من تاريخ تسجيل اللاعب.

130 ألف يورو تدفع في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2026.

100 ألف يورو تدفع في موعد أقصاه 30 أبريل 2027.

وفي حال التأخر عن السداد يتم احتساب فائدة قدرها 500 يورو عن كل يوم تأخير.

ويريد النادي الحصول على 15% من صافي قيمة أي انتقال لاحق للاعب.

الصلخدي البالغ من العمر 24 عاما تألق مع منتخب سوريا في كأس العرب الماضية في قطر.

وبشكل عام لعب الصلخدي مع منتخب سوريا 12 مباراة وسجل 3 أهداف.

