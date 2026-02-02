رئيس بايرن ميونيخ: أشعر بخيبة أمل من موقف أوباميكانو

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 14:36

كتب : FilGoal

دايو أوباميكانو - بايرن ميونيخ

لا يزال وضع دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ الألماني، معلقا بسبب عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتراقب أندية ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، وضع أوباميكانو لضمه مجانا الصيف المقبل.

وعبر أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ، عن عدم تفائله بموقف أوباميكانو.

وأوضح في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية: "سأكون سعيداً للغاية إذا قرر دايوت أوباميكانو البقاء في بايرن ميونخ".

وأضاف "أعلم أنه وعائلته يشعرون براحة كبيرة في ميونخ".

وأكمل "أخشى أن يبذل وكلاؤه كل ما في وسعهم لإقناع أوباميكانو بالرحيل، ويقومون التأثير عليه، أشعر بخيبة أمل كبيرة."

وانضم أوباميكانو إلى بايرن ميونخ قادما من لايبزيج عام 2021 مقابل 40 مليون يورو.

وخاض أوبامياكنو 118 مباراة مع بايرن ميونيخ، وفاز بـ 3ألقاب للدوري الألماني، و3 ألقاب للسوبر الألماني.

ووصلت المفاوضات بين بايرن ميونخ وأوباميكانو طريق مسدود.

وشدد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على أن العرض المقدم من بايرن ميونيخ للمدافع الفرنسي لن يُحسن.

أوباميكانو بايرن ميونيخ
